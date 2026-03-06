Πίτα με αγκινάρες και καρότα
CANTINA
Πίτα με αγκινάρες Αγκινάρες πίτα

Πίτα με αγκινάρες και καρότα

Μια ανοιξιάτικη, χορτοφαγική πίτα με αγκινάρες και καρότα που ταιριάζει πολύ στο σαρακοστιανό ή το κυριακάτικο τραπέζι

Πίτα με αγκινάρες και καρότα
Διαδικασία
Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε τις αγκινάρες με το μισό ε.π.ελαιόλαδο, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού, αλάτι, πιπέρι, 200 ml νερό και σιγοβράζουμε για 20 λεπτά.

