Πίτα με αγκινάρες και καρότα

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε τις αγκινάρες με το μισό ε.π.ελαιόλαδο, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού, αλάτι, πιπέρι, 200 ml νερό και σιγοβράζουμε για 20 λεπτά.



