Σπιτική κονσερβοποίηση τροφίμων: οι κανόνες ασφάλειας για λαδερά και όσπρια

Η σπιτική κονσερβοποίηση τροφίμων υπόσχεται εξοικονόμηση χρόνου, λιγότερη σπατάλη τροφίμων και μια μικρή «ασφάλεια» στο ντουλάπι της κουζίνας. Όμως πίσω από αυτή την πρακτική κρύβεται μια σοβαρή επιστημονική διαδικασία. Και κυρίως, ένας κίνδυνος που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι: η μικροβιολογική ασφάλεια των τροφίμων.

Η κονσερβοποίηση στο σπίτι δεν είναι απλώς ένα παρατεταμένο βράσιμο. Πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να εξουδετερώνει μικροοργανισμούς και σπόρια βακτηρίων τα οποία μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά στα τρόφιμα χαμηλής οξύτητας, όπως τα όσπρια και τα περισσότερα λαχανικά, η διαδικασία απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και αυστηρή τήρηση κανόνων. Διαφορετικά, η πρακτική μπορεί να γίνει επικίνδυνη.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr