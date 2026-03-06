Σπιτική «μηλόπιτα» στο ψωμί 
CANTINA
μηλόπιτα

Μια γρήγορη και αρωματική συνταγή για γλυκό ή σνακ που θυμίζει μηλόπιτα και είναι ιδανικό για αυτές τις ημέρες

Καραμελωμένα μήλα με κανέλα πάνω σε τραγανό ψωμί, έτοιμα σε λίγα λεπτά και με υλικά που έχουμε σχεδόν πάντα στο σπίτι. Ιδανικό για όταν θέλουμε γλυκό, χωρίς κόπο.

Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε τα μήλα. Τα σοτάρουμε για λίγα λεπτά μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν. Προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη ή το μέλι, την κανέλα και μια πρέζα αλάτι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι τα μήλα να καραμελώσουν ελαφρά και να αποκτήσουν έντονο άρωμα.

Διαβάστε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr.

