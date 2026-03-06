Ρετρό πιάτα, μοντέρνες κουζίνες: πώς οι παλιές συνταγές επιστρέφουν στα εστιατόρια

Το βλέπεις όλο και συχνότερα: σερβιτόρους, κλασικά ντυμένους, να στέκονται πάνω από το στρωμένο με λευκό τραπεζομάντιλο τραπέζι περιγράφοντας ορεκτικά, βγαλμένα από τα παλιά, όπως γαρίδες κοκτέιλ και oeufs mayonnaise και ρετρό πιάτα, όπως η αθηναϊκή σαλάτα ή οι κλασικοί κεφτέδες με σάλτσα, να αποκτούν κεντρική θέση στα εστιατορικά μενού.

Κλείνοντας τραπέζι σε κάποιο «μοντέρνο» εστιατόριο με τις τεράστιες αφίσες στο βάθος, σαν αυτές που δέσποζαν στα παλιά μαγειρεία, δεν μπορεί να μην έχεις προσέξει τα πιάτα που παραπέμπουν σε άλλες δεκαετίες ή να μην έχεις ακούσει τον θόρυβο που κάνει το τρόλεϊ με την κλασική υπηρεσία au guéridon, που έρχεται να σου χαρίσει άλλη μια φλαμπέ εμπειρία, με διάφορες κρεπ σουζέτ να σερβίρονται με τη δέουσα θεατρικότητα.



Υπακούοντας σε αυτή την παγκόσμια τάση, που θέλει το νοσταλγικό ρετρό να διαπερνά όλο το φάσμα της σύγχρονης γαστρονομίας, η Ελλάδα βγάζει από τα «σεντούκια» παλιές συνταγές επιστρέφοντας σε πράγματα σχεδόν ξεχασμένα: φαίνεται ακόμα και στον τρόπο που συστήνονται νέα εστιατόρια προστρέχοντας σε ρετρό πιάτα, αλλά με μοντέρνο και (σχεδόν) απενοχοποιημένο τρόπο. Αλλά και πάλι, η τάση είναι παγκόσμια.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr