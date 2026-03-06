Πώς αποψύχουμε τις κατεψυγμένες γαρίδες και πώς τις μαγειρεύουμε σωστά

Πώς ξεπαγώνουμε σωστά τις κατεψυγμένες γαρίδες, τι πρέπει να προσέξουμε πριν το μαγείρεμα και ποιες τεχνικές αναδεικνύουν τη γεύση και την υφή τους, χωρίς να παραψηθούν.

Οι κατεψυγμένες γαρίδες είναι από τα πιο πρακτικά υλικά της κατάψυξης, όμως πολλοί κάνουν λάθη στο ξεπάγωμα και στο μαγείρεμα που επηρεάζουν τη γεύση και την υφή τους. Καθαρίζονται εύκολα, μαγειρεύονται σε λίγα λεπτά και μπορούν να μπουν σε δεκάδες πιάτα, από μακαρονάδες και ριζότι μέχρι σαλάτες και σούπες.



