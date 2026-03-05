Οι αυλές της άνοιξης: Πού βγαίνουμε για καφέ και ποτό, τώρα που μεγαλώνει η μέρα

Μεγαλώνει η μέρα, η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι αυλές της πόλης γεμίζουν ξανά κόσμο. Από μικρά all-day στέκια που κρύβονται πίσω από πολυκατοικίες μέχρι καταπράσινες αυλές σε γειτονιές της Αθήνας, αυτά είναι τα μέρη όπου καθόμαστε για καφέ και ποτό τις πρώτες ζεστές μέρες της άνοιξης.Μόλις μεγαλώσει λίγο η μέρα και η θερμοκρασία ανέβει, τα τραπεζάκια γεμίζουν ξανά κόσμο που ψάχνει έναν καφέ μετά τη δουλειά, ένα ποτό νωρίς το απόγευμα ή μια χαλαρή συνάντηση με φίλους. Οι αυλές των all-day μαγαζιών της πόλης είναι μικρές ανάσες μέσα στον αστικό ιστό. Άλλες είναι γεμάτες φυτά και θυμίζουν κρυφό κήπο, άλλες πιο μίνιμαλ, με τραπεζάκια κάτω από δέντρα ή ανάμεσα σε παλιά κτίρια. Κοινό τους στοιχείο είναι η αίσθηση ότι, για λίγη ώρα, απομακρυνόμαστε από τον θόρυβο της πόλης χωρίς να φύγουμε από αυτήν.