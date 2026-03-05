Το ταπεράκι της νηστείας: Τι να πάρουμε μαζί μας στο γραφείο

Ποια γεύματα μας κρατούν χορτάτους στο γραφείο την περίοδο της Σαρακοστής και τι βάζουμε στο ταπεράκι της νηστείας για να κρατηθούμε μέχρι το απόγευμα;

Σε περιόδους νηστείας, συχνά, κόβουμε την πείνα μας με κριτσίνια, παξιμαδάκια, ξηρούς καρπούς και χαμηλής ποιότητας σνακ. Ωστόσο, τα νηστίσιμα φαγητά που παίρνουμε στο γραφείο δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και πρόχειρα. Με σωστή επιλογή υλικών και λίγη οργάνωση, μπορούμε να απολαμβάνουμε γεύματα που μας θρέφουν και μας κρατούν χορτάτους μέχρι το απόγευμα.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr