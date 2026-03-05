Το ταπεράκι της νηστείας: Τι να πάρουμε μαζί μας στο γραφείο
CANTINA
ταπεράκι της νηστείας Ταπεράκι

Το ταπεράκι της νηστείας: Τι να πάρουμε μαζί μας στο γραφείο

Ποια γεύματα μας κρατούν χορτάτους στο γραφείο τη Σαρακοστή και τι βάζουμε στο ταπεράκι της νηστείας για να κρατηθούμε μέχρι το απόγευμα;

Το ταπεράκι της νηστείας: Τι να πάρουμε μαζί μας στο γραφείο

Ποια γεύματα μας κρατούν χορτάτους στο γραφείο την περίοδο της Σαρακοστής και τι βάζουμε στο ταπεράκι της νηστείας για να κρατηθούμε μέχρι το απόγευμα;

Σε περιόδους νηστείας, συχνά, κόβουμε την πείνα μας με κριτσίνια, παξιμαδάκια, ξηρούς καρπούς και χαμηλής ποιότητας σνακ. Ωστόσο, τα νηστίσιμα φαγητά που παίρνουμε στο γραφείο δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και πρόχειρα. Με σωστή επιλογή υλικών και λίγη οργάνωση, μπορούμε να απολαμβάνουμε γεύματα που μας θρέφουν και μας κρατούν χορτάτους μέχρι το απόγευμα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης