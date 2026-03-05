Θύμηση: Μια ήσυχη «μηχανή του χρόνου» με γεύση κρέμας
Σε μια γωνιά του Παγκρατίου, το ζαχαροπλαστείο Θύμηση του Νίκου Ζαμάνη σερβίρει κρέμες, γλυκά και μυρωδιές που μοιάζουν σαν να βγήκαν από οικογενειακό τετράδιο.
Στο Παγκράτι, εκεί που η παλιά Αθήνα συγκατοικεί με τη σημερινή, υπάρχει μια βιτρίνα που μυρίζει βούτυρο, γάλα και ζάχαρη. Η Θύμηση του Νίκου Ζαμάνη δεν είναι απλώς ένα ακόμα μαγαζί που ακολουθεί τα trends της εποχής, είναι μια κρεμερία με DNA τεσσάρων γενεών. Ένα μέρος όπου οι γεύσεις σε αγκαλιάζουν με την οικειότητα με την οποία θα το έκανε κάποιος που μεγάλωσες μαζί του.
