Η επιστήμη πίσω από την τέλεια σπανακοτυρόπιτα

Η σπανακοτυρόπιτα δεν εμφανίζεται ξαφνικά ως τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώνεται αργά, μέσα από κινήσεις επαναλαμβανόμενες και σχεδόν τελετουργικές.Υπάρχουν στιγμές στην κουζίνα όπου ο χρόνος μοιάζει να απλώνεται. Το αλεύρι σκορπίζεται σε λεπτή σκόνη, τα χόρτα μοσχοβολούν υγρασία της γης και το ελαιόλαδο γυαλίζει σαν υπόσχεση. Η σπανακοτυρόπιτα δεν εμφανίζεται ξαφνικά ως τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώνεται αργά, μέσα από κινήσεις επαναλαμβανόμενες και σχεδόν τελετουργικές. Το ζύμωμα, το στύψιμο των χόρτων, το άνοιγμα του φύλλου, το δίπλωμα στις άκρες, όλα συνθέτουν μια διαδικασία που ενώνει την εμπειρία με τη γνώση.