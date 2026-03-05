Whittard of Chelsea: Το βρετανικό κατάστημα που κάνει το τσάι καθημερινή πολυτέλεια

Λονδίνο, τέσσερις αιώνες πριν... Στα δημοφιλή coffee houses της βρετανικής πρωτεύουσας, η αριστοκρατία διστακτικά δοκιμάζει ένα πανάκριβο ρόφημα, το οποίο παρασκευάζεται από ένα εξωτικό φυτό, που φτάνει στη χώρα από την Κίνα μέσω της Ολλανδικής Εταιρίας Ανατολικών Ινδιών. Ο λόγος για το τσάι, που μπορεί πλέον να θεωρείται καθιερωμένο τελετουργικό απόλαυσης και χαλάρωσης, όπως και βασικό κομμάτι της καθημερινότητας και της κουλτούρας των Βρετανών, αλλά τη δεκαετία του 1650 στο μυστηριώδες ρόφημα είχε πρόσβαση μόνο η ελίτ. Οι ποσότητες εξάλλου, που κατέφθαναν από την Άπω Ανατολή ήταν μικρές και η τιμή του ως και δεκαπλάσια εκείνης του καφέ.