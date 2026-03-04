Zohόs: Για ζυμαρικά με προβατίνα και μεστές γεύσεις σε μια κρυμμένη αυλή στην Πλάκα
Στο Zohόs, δοκιμάζουμε προσεγμένες ελληνικές πρώτες ύλες, σε πιάτα που φροντίζουν πρώτα απ' όλα, να φάμε καλομαγειρεμένα και με νοστιμιά.
Ο zohόs συνεχίζει να χτίζει τη δική του γαστρονομική ταυτότητα μέσα από μια κουζίνα που σέβεται την ελληνική πρώτη ύλη και την επανασυστήνει με σύγχρονη ματιά. Το εστιατόριο των Electra Hotels & Resorts, με τον Σάκη Βενέτη στη θέση του Group Executive Chef, επενδύει στην εποχικότητα, στις συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και σε πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργική εξέλιξη της ελληνικής κουζίνας.
