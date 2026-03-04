Zohόs: Για ζυμαρικά με προβατίνα και μεστές γεύσεις σε μια κρυμμένη αυλή στην Πλάκα
CANTINA

Zohόs: Για ζυμαρικά με προβατίνα και μεστές γεύσεις σε μια κρυμμένη αυλή στην Πλάκα

Στο Zohόs, δοκιμάζουμε προσεγμένες ελληνικές πρώτες ύλες, σε πιάτα που φροντίζουν πρώτα απ' όλα, να φάμε καλομαγειρεμένα και με νοστιμιά.

Zohόs: Για ζυμαρικά με προβατίνα και μεστές γεύσεις σε μια κρυμμένη αυλή στην Πλάκα
Ο zohόs συνεχίζει να χτίζει τη δική του γαστρονομική ταυτότητα μέσα από μια κουζίνα που σέβεται την ελληνική πρώτη ύλη και την επανασυστήνει με σύγχρονη ματιά. Το εστιατόριο των Electra Hotels & Resorts, με τον Σάκη Βενέτη στη θέση του Group Executive Chef, επενδύει στην εποχικότητα, στις συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και σε πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργική εξέλιξη της ελληνικής κουζίνας.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης