Americano vs καφές φίλτρου: Ποιες είναι οι διαφορές τους αν και μοιάζουν στο ποτήρι

Ο Americano ξεκίνησε τη ζωή του κάπως διπλωματικά. Λέγεται ότι γεννήθηκε όταν Αμερικανοί στρατιώτες αναζητούσαν έναν καφέ που να τους θυμίζει το σπίτι τους. Ο ιταλικός εσπρέσο τους φαινόταν υπερβολικά έντονος, πικρός και λίγος. Έτσι, λοιπόν, οι έξυπνοι Ιταλοί baristi βρήκαν έναν τρόπο να τον κάνουν πιο φιλικό: πρόστεσαν ζεστό νερό για να τον «ηρεμήσουν». Κάπως έτσι προέκυψε ένα ρόφημα που κρατούσε την καρδιά του «δυνατού» εσπρέσο κάνοντας τον ταυτόχρονα πιο φιλικό και προσιτό. Και το όνομα του; Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο εκτός από Americano.