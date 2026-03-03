Πώς να καταψύξετε σωστά το λάχανο για να μείνει φρέσκο για μήνες

Η κατάψυξη λάχανου είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για να το διατηρήσετε φρέσκο για μήνες, χωρίς να χάσει τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά του.