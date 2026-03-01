Δημήτρης Οικονομίδης: «Η ζαχαροπλαστική δεν είναι εύκολη πίστα»
Δημήτρης Οικονομίδης: «Η ζαχαροπλαστική δεν είναι εύκολη πίστα»
Ο Δημήτρης Οικονομίδης μίλησε στο Cantina για την εμπειρία του ως κριτής στο Coupe du Monde de la Pâtisserie 2026
Ο Δημήτρης Οικονομίδης συμμετείχε στην Κριτική Επιτροπή Γευσιγνωσίας του θεσμού του Coupe du Monde de la Pâtisserie 2026, έχοντας την ευθύνη της αξιολόγησης της Tarte Tatin και των παγωμένων επιδορπίων, μαζί με άλλους καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου. Η πρόσκληση, όπως μάς εξηγεί, δεν ήρθε τυπικά, αλλά προσωπικά από τον Pierre Hermé. «Εκεί πάγωσε κάπως ο χρόνος, με την έννοια του σεβασμού. Η συγκίνηση δεν είχε να κάνει μόνο με τη διάκριση, αλλά με τη διαδρομή που προηγήθηκε για να φτάσω εκεί». Χρόνια δουλειάς που, όπως παραδέχεται, κάποια στιγμή επιστρέφουν ως ανταμοιβή.
