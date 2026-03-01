Δημήτρης Οικονομίδης: «Η ζαχαροπλαστική δεν είναι εύκολη πίστα»
CANTINA
Δημήτρης Οικονομίδης Coupe du Monde de la Pâtisserie 2026 ζαχαροπλαστική

Δημήτρης Οικονομίδης: «Η ζαχαροπλαστική δεν είναι εύκολη πίστα»

Ο Δημήτρης Οικονομίδης μίλησε στο Cantina για την εμπειρία του ως κριτής στο Coupe du Monde de la Pâtisserie 2026

Δημήτρης Οικονομίδης: «Η ζαχαροπλαστική δεν είναι εύκολη πίστα»
Ο Δημήτρης Οικονομίδης συμμετείχε στην Κριτική Επιτροπή Γευσιγνωσίας του θεσμού του Coupe du Monde de la Pâtisserie 2026, έχοντας την ευθύνη της αξιολόγησης της Tarte Tatin και των παγωμένων επιδορπίων, μαζί με άλλους καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου. Η πρόσκληση, όπως μάς εξηγεί, δεν ήρθε τυπικά, αλλά προσωπικά από τον Pierre Hermé. «Εκεί πάγωσε κάπως ο χρόνος, με την έννοια του σεβασμού. Η συγκίνηση δεν είχε να κάνει μόνο με τη διάκριση, αλλά με τη διαδρομή που προηγήθηκε για να φτάσω εκεί». Χρόνια δουλειάς που, όπως παραδέχεται, κάποια στιγμή επιστρέφουν ως ανταμοιβή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης