Kissa Athens: Εκεί που η ιαπωνική pub συναντά το βινύλιο και το comfort food

Υπάρχουν μαγαζιά που πας. Και υπάρχουν μαγαζιά που μπαίνεις, κάθεσαι, χαλαρώνεις και λες «οκ, εδώ θα ξανάρθω». Το Kissa Athens είναι το δεύτερο.



Πήγαμε στο Κολωνάκι, ένα απόγευμα από αυτά που η πόλη αρχίζει να αλλάζει ρυθμό. Μπαίνοντας, νιώσαμε αμέσως την αναφορά στα ιαπωνικά kissaten της περιόδου Showa. Ξύλο, ζεστό φως, μουσική που δεν παίζει απλώς στο background. Όχι φασαρία. Groove.



