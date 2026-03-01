10 χορταστικές συνταγές χωρίς κρέας για το κυριακάτικο τραπέζι
Συγκεντρώσαμε δημιουργικές συνταγές που αναδεικνύουν τα λαχανικά, τα ζυμαρικά και τα όσπρια με τον πιο γευστικό τρόπο

Το κυριακάτικο τραπέζι χωρίς κρέας μπορεί να είναι πλούσιο και απολαυστικό. Συγκεντρώσαμε δέκα χορταστικές, δημιουργικές συνταγές που αναδεικνύουν τα λαχανικά, τα ζυμαρικά και τα όσπρια με τον πιο γευστικό τρόπο. Από λαχανοντολμάδες με τραχανά και σουπιές φρικασέ μέχρι γιουβέτσι με πράσο και ζυμαρικά με λαχανικά, το μενού αποδεικνύει ότι η κουζίνα χωρίς κρέας μπορεί να σταθεί επάξια στο κυριακάτικο τραπέζι.

Λαχανοντολμάδες με τραχανά, μάραθο και λεμονάτη σάλτσα
Το τι γεύση δίνει ο τραχανάς σε αυτούς τους λαχανοντολμάδες δεν λέγεται. Και η αρωματική σάλτσα από πάνω είναι μεγαλείο.

