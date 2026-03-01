THE BOTANY at Acropolis (Roof Garden): Το πιο ατμοσφαιρικό δείπνο με θέα στα Mνημεία
THE BOTANY at Acropolis (Roof Garden): Το πιο ατμοσφαιρικό δείπνο με θέα στα Mνημεία
Υπάρχουν στιγμές που δεν χωρούν σε ένα απλό τραπέζι. Ένα επίσημο δείπνο, μια επέτειος, μια πρόταση, ένα επαγγελματικό ραντεβού που θέλει το σωστό σκηνικό
Το Botany Roof Garden at Acropolis μοιάζει φτιαγμένο ακριβώς για αυτές τις περιστάσεις.
Στην ταράτσα του Anthology of Athens, του βραβευμένου boutique hotel με Michelin Key και μέλους των Leading Hotels of the World, το δείπνο μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη εμπειρία, με φόντο την πιο εμβληματική θέα της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Στην ταράτσα του Anthology of Athens, του βραβευμένου boutique hotel με Michelin Key και μέλους των Leading Hotels of the World, το δείπνο μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη εμπειρία, με φόντο την πιο εμβληματική θέα της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα