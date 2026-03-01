THE BOTANY at Acropolis (Roof Garden): Το πιο ατμοσφαιρικό δείπνο με θέα στα Mνημεία
CANTINA
Botany Roof Garden at Acropolis

THE BOTANY at Acropolis (Roof Garden): Το πιο ατμοσφαιρικό δείπνο με θέα στα Mνημεία

Υπάρχουν στιγμές που δεν χωρούν σε ένα απλό τραπέζι. Ένα επίσημο δείπνο, μια επέτειος, μια πρόταση, ένα επαγγελματικό ραντεβού που θέλει το σωστό σκηνικό

THE BOTANY at Acropolis (Roof Garden): Το πιο ατμοσφαιρικό δείπνο με θέα στα Mνημεία
Το Botany Roof Garden at Acropolis μοιάζει φτιαγμένο ακριβώς για αυτές τις περιστάσεις.

Στην ταράτσα του Anthology of Athens, του βραβευμένου boutique hotel με Michelin Key και μέλους των Leading Hotels of the World, το δείπνο μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη εμπειρία, με φόντο την πιο εμβληματική θέα της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης