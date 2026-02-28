Συνταγές για τη Σαρακοστή με όσπρια: 10 χορταστικές ιδέες
CANTINA
Όσπρια Σαρακοστή Νηστεία

Συνταγές για τη Σαρακοστή με όσπρια: 10 χορταστικές ιδέες

 Οι συνταγές μας αποδεικνύουν ότι τα όσπρια μπορούν να γίνουν πραγματικά λαχταριστά και καθόλου μονότονα.

Συνταγές για τη Σαρακοστή με όσπρια: 10 χορταστικές ιδέες
Η Σαρακοστή είναι η καλύτερη αφορμή για να ξαναβάλουμε τα όσπρια στο καθημερινό τραπέζι, αξιοποιώντας τη θρεπτική αξία τους και τη μεγάλη μαγειρική ευελιξία τους. Από χορταστικά φαγητά κατσαρόλας μέχρι δημιουργικούς κεφτέδες και vegan προτάσεις, οι συνταγές που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι τα όσπρια μπορούν να γίνουν πραγματικά λαχταριστά και καθόλου μονότονα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης