Συνταγές για τη Σαρακοστή με όσπρια: 10 χορταστικές ιδέες
Οι συνταγές μας αποδεικνύουν ότι τα όσπρια μπορούν να γίνουν πραγματικά λαχταριστά και καθόλου μονότονα.
Η Σαρακοστή είναι η καλύτερη αφορμή για να ξαναβάλουμε τα όσπρια στο καθημερινό τραπέζι, αξιοποιώντας τη θρεπτική αξία τους και τη μεγάλη μαγειρική ευελιξία τους. Από χορταστικά φαγητά κατσαρόλας μέχρι δημιουργικούς κεφτέδες και vegan προτάσεις, οι συνταγές που ακολουθούν αποδεικνύουν ότι τα όσπρια μπορούν να γίνουν πραγματικά λαχταριστά και καθόλου μονότονα.
