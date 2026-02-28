Στομωμένο μαχαίρι: Τα λάθη που κάνουμε και πώς θα διατηρήσουμε το μαχαίρι μας κοφτερό

Πολύ συχνά, από απλά λάθη που κάνουμε, καταλήγουμε με ένα στομωμένο μαχαίρι που μας ταλαιπωρεί, αφού ακόμα και τα πιο ποιοτικά μπορεί να χάσουν την κόψη τους όταν δεν τα συντηρούμε ορθά. Τα καλά νέα είναι ότι με μερικές απλές καθημερινές συνήθειες μπορούμε να διατηρήσουμε τη λεπίδα τους αιχμηρή για πολύ περισσότερο χρόνο.

Προσοχή στην επιφάνεια κοπής

Πρώτα απ’ όλα, μεγάλη σημασία έχει η επιφάνεια κοπής που χρησιμοποιούμε. Η κοπή πάνω σε σκληρές επιφάνειες, όπως μάρμαρο, γυαλί ή κεραμικό, φθείρει πολύ γρήγορα τη λεπίδα του μαχαιριού και είναι πιθανό να το στομώσει. Φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες κοπής, οι οποίες είναι πιο «φιλικές» προς το μαχαίρι και απορροφούν μέρος της πίεσης.



