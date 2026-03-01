Τρούφα στην Ελλάδα: Πού βρίσκεται, ποια είδη υπάρχουν και πόσο κοστίζει
Τρούφα στην Ελλάδα: Πού βρίσκεται, ποια είδη υπάρχουν και πόσο κοστίζει

Ποια είδη τρούφας υπάρχουν στην Ελλάδα; Λευκή Magnatum, Μελανόσπορη, Καλοκαιρινή και Χειμωνιάτικη. Γεύση, εποχικότητα και αξία.

Τι είναι η τρούφα και ποια είδη συναντάμε την Ελλάδα; Από τη σπάνια λευκή magnatum έως τη μαύρη μελανόσπορη και τη χειμωνιάτικη brumale, γνωρίζουμε τις βασικές ποικιλίες, την εποχικότητα και τα χαρακτηριστικά τους.

Η τρούφα είναι ένας υπόγειος μύκητας υψηλής γαστρονομικής αξίας που αναπτύσσεται σε συμβίωση με ρίζες δέντρων. Στην Ελλάδα συναντάμε τόσο άγριες όσο και καλλιεργούμενες ποικιλίες, με διαφορετική εποχικότητα, αρωματικό προφίλ και εμπορική αξία. Από τη σπάνια Λευκή magnatum μέχρι τις μαύρες χειμωνιάτικες και καλοκαιρινές τρούφες, η ελληνική φύση κρύβει έναν πραγματικό υπόγειο θησαυρό.

