Πρέπει τελικά να τρώμε φακές με ρύζι;

Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν τις κάνεις στο τραπέζι, τις κουβαλάς σα μνήμη από την παιδική ηλικία. Μία από αυτές είναι και η εξής: «οι φακές τρώγονται μόνες τους ή πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δίπλα τους ρύζι;»



Σήμερα, όμως, που διαβάζουμε ετικέτες, μιλάμε για αμινοξέα με την ίδια άνεση που μιλάμε για καφέ και ξέρουμε τι σημαίνει plant-based χωρίς να χρειάζεται να το εξηγήσουμε, η ερώτηση επιστρέφει. Όχι από νοσταλγία, αλλά από περιέργεια. Έχει τελικά νόημα αυτός ο συνδυασμός ή είναι ένα διατροφικό απομεινάρι μιας άλλης εποχής;

Ανοίγουμε την κατσαρόλα, βάζουμε τη διατροφική επιστήμη στο τραπέζι και ξανακοιτάμε το φακόρυζο, όχι με το βλέμμα του «πρέπει», αλλά με αυτό του τι πραγματικά μας προσφέρει σήμερα.