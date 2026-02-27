Τα ρετρό που αγαπάμε: Ροσμπίφ, σουφλέ και πάστα φλώρα – Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Τα ρετρό που αγαπάμε: Ροσμπίφ, σουφλέ και πάστα φλώρα – Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Aυτό το Σαββατοκύριακο θα μαγειρέψουμε συνταγές με vintage αέρα.

Τον τελευταίο καιρό, μια από τις πιο δυνατές τάσεις στη γαστρονομία είναι η επιστροφή στις γεύσεις που αγαπήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και παραμένουν αξεπέραστες. Έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαγειρέψουμε συνταγές με vintage αέρα: Κις λορέν με μπέικον και γραβιέρα, Ροσμπίφ μπρεζέ και καρότα με σάλτσα πουλέτ, Λαζάνια με ζαμπόν, σπανάκι και μοτσαρέλα, Πάστα φλώρα, Κοτόπουλο μιλανέζα, και Σουφλέ με αλλαντικά και τυριά.

