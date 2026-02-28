Κυρά Σαρακοστή: Ποιο είναι το παλιό έθιμο και πώς συνδέεται με το Πάσχα
Κυρά Σαρακοστή: Ποιο είναι το παλιό έθιμο και πώς συνδέεται με το Πάσχα

Η Κυρά Σαρακοστή είναι έθιμο της Μεγάλης Σαρακοστής με επτά πόδια που μετρούν τις εβδομάδες μέχρι το Πάσχα. Τι συμβολίζει και πώς φτιάχνεται.

Μία εβδομάδα μετά την Καθαρά Δευτέρα, η Σαρακοστή έχει ήδη ξεκινήσει να «τρέχει» και μαζί της εξελίσσεται ένα έθιμο που μετράει τον χρόνο της νηστείας, με τρόπο απλό και χειροπιαστό: Η Κυρά Σαρακοστή. Πρόκειται για μια γυναικεία μορφή, ζυμαρένια, που θυμίζει καλόγρια με επτά πόδια. Κάθε πόδι συμβολίζει μία εβδομάδα μέχρι το Πάσχα και κάθε Σάββατο κόβουμε το ένα.

Ποια είναι η Κυρά Σαρακοστή 

Αν η Καθαρά Δευτέρα είναι η μεγάλη είσοδος, η δεύτερη εβδομάδα είναι το σημείο που η νηστεία γίνεται μέρος τους εβδομαδιαίου μας προγραμματισμού για τα ψώνια και τις καθημερινές συνήθειες. Η Κυρά Σαρακοστή καθοδηγεί αυτόν τον ρυθμό, μετρώντας «σαράντα μέρες» σαν ημερολόγιο, με μια κίνηση που επαναλαμβάνεται κάθε Σάββατο. Το έθιμο περιγράφεται συχνά ως μια λύση των πιστών για να υπάρχει αίσθηση του χρόνου μέσα στη Σαρακοστή.

