Σαλάτα με λαχανικά ατμού και τασσιή
Σαλάτα με λαχανικά ατμού και τασσιή
Σαλάτα με λαχανικά ατμού και τασσιή. Η σαλάτα της Σαρακοστής με λαχανικά ατμού δεν είναι καθόλου βαρετή.
Διαδικασία
Βήμα 1
Τασσιή (ταχινοσαλάτα): Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ταχίνι, το ελαιόλαδο, το λεμόνι, το σκόρδο και προσθέτουμε σταδιακά σε συνεχή ροή το νερό μέχρι η ταχινοσαλάτα να αποκτήσει βελούδινη υφή. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Τασσιή (ταχινοσαλάτα): Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ταχίνι, το ελαιόλαδο, το λεμόνι, το σκόρδο και προσθέτουμε σταδιακά σε συνεχή ροή το νερό μέχρι η ταχινοσαλάτα να αποκτήσει βελούδινη υφή. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα