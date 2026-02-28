Φασόλια φούρνου με καλαμαράκια λεμονάτα
Φασόλια φούρνου με καλαμαράκια λεμονάτα
Ανάμεσα στα πολλά νοσταλγικά τραπέζια της Καθαράς Δευτέρας και ολόκληρης της Σαρακοστής, τα καλιφορνέζικα καλαμαράκια του κουτιού ήταν εκεί, σκέτα, λεμονάτα, με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι.
Διαδικασία
Βήμα 1
Φασόλια: Μουλιάζουμε τα φασόλια για 8 ώρες. Την επομένη τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν, αλλά να κρατάνε, και τα στραγγίζουμε. Δείτε ολόκληρη τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
