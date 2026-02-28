Ο ελληνικός καφές και η ιστορία μιας τελετουργίας

Ο καφές μπορεί να μην έχει με βεβαιότητα εξασφαλισμένη τη θέση του δημοφιλέστερου ροφήματος στον κόσμο, μια και η κυριαρχία του αμφισβητείται από το τσάι, όμως έχει σίγουρα την πιο συναρπαστική ιστορία, στολισμένη με δεκάδες μύθους και δοξασίες. Από την Αιθιοπία, όπου ο επικρατέστερος μύθος θέλει έναν βοσκό να παρατηρεί τη διεγερτική δράση των καρπών ενός θάμνου που έτρωγαν οι κατσίκες του, μέχρι την Υεμένη, όπου οι μουσουλμάνοι Σούφι χρησιμοποιούσαν το αφέψημα αυτών των σπόρων για να αντέχουν στις μεγάλες αγρυπνίες τους. Και από εκεί στη Μέκκα και τη Μεδίνα, τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική, πάντα χάρη στη διεγερτική του δράση, ο καφές κερδίζει φανατικούς πιστούς που ούτε καν οι αυστηρές απαγορεύσεις δεν μπορούν να ανακόψουν την εξάπλωσή του. Για τους μουσουλμάνους, άλλωστε, αντικαθιστούσε, σε έναν βαθμό, το απαγορευμένο αλκοόλ, ενώ και η πιο πιθανή προέλευση της ονομασίας του σχετίζεται με το αραβικό «qahwat al būnn», δηλαδή «κρασί του κόκκου».