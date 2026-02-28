Σαρακοστιανές μακαρονάδες: 5 συνταγές που αποδεικνύουν πως η νηστεία δεν είναι βαρετή

Πέντε σαρακοστιανές μακαρονάδες με λιγκουίνι, μπουκατίνι, σπαγγέτι, ταλιατέλες και κριθαρότο αποδεικνύουν ότι η νηστεία μπορεί να έχει έντονη γεύση και δημιουργικότητα.

Η νηστεία δεν σημαίνει απαραίτητα επανάληψη ή έλλειψη έμπνευσης στην κουζίνα. Με λίγα υλικά που βρίσκουμε εύκολα, από σελινόριζα και αγκινάρες μέχρι πιπεριές Φλωρίνης, ελιές και ταραμά, οι συνταγές αποκτούν νέο χαρακτήρα και δείχνουν πόσο δημιουργικά μπορεί να σταθεί το σαρακοστιανό τραπέζι. Σπαγγέτι, μπουκατίνι, ταλιατέλες, λιγκουίνι και κριθαρότο γίνονται η βάση για πιάτα που ισορροπούν ανάμεσα στην απλότητα και τη γεύση, χωρίς να χρειάζονται περίπλοκες τεχνικές.

Στις πέντε συνταγές που ακολουθούν, δοκιμάζουμε διαφορετικές υφές και αρώματα, κρατώντας την ουσία της νηστείας αλλά αποφεύγοντας τη μονοτονία. Γιατί τελικά, η μακαρονάδα μπορεί να γίνει το πιο ευέλικτο και comfort πιάτο της Σαρακοστής.



