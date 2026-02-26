Η Ύδρα τον χειμώνα: Τα γυρίσματα με τον Brad Pitt, η νοσταλγική ατμόσφαιρα και οι γεύσεις του νησιού

Η Ύδρα τον χειμώνα αποκαλύπτει τον πιο αυθεντικό της εαυτό και, φέτος, τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt έδωσαν μία απρόσμενη αφορμή να τη δούμε αλλιώς. Η ατμόσφαιρα, οι ιστορίες και οι γεύσεις που αξίζει να ανακαλύψει κανείς τον Φεβρουάριο.

Τι συμβαίνει στην Ύδρα τον Φεβρουάριο: Τα γυρίσματα, η ατμόσφαιρα και η ζωή στο νησί εκτός σεζόν

Στις 19 Φεβρουαρίου, ο Brad Pitt κατέβηκε στο λιμάνι της Ύδρας με κρεμ μπουφάν τύπου bomber, τζιν και μια απλότητα που δεν πρόδιδε σε τίποτα την ιδιότητά του. Και το νησί, που τέτοιες μέρες συνήθως ανήκει στους ντόπιους και στη σιωπή του Σαρωνικού, ξαφνικά βρέθηκε στις πρώτες σελίδες όλου του κόσμου. Τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», σε σκηνοθεσία του Edward Berger, έφεραν ένα συνεργείο 300 ατόμων, έναν προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ και κάτι που η Ύδρα δεν έχει συνηθίσει τον Φεβρουάριο: κόσμο. Πολύ κόσμο. Τα καταλύματα γέμισαν πρόωρα, τα εστιατόρια άνοιξαν νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζαν, και ένας Φεβρουάριος που υπό άλλες συνθήκες θα ανήκε στη χειμερία νάρκη, έγινε απρόσμενα, σεζόν.

