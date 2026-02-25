Σιδερίτης, το ελληνικό τσάι του βουνού: Τα είδη και η γεύση τους

Ο σιδερίτης, γνωστός ως τσάι του βουνού, δεν είναι μόνο ένα φυτό αλλά μία οικογένεια ειδών με διαφορετική γεύση, άρωμα και επιστημονικό ενδιαφέρον. Γνωρίζουμε τις ποικιλίες, τα χαρακτηριστικά και το γευστικό τους προφίλ.

Τι είναι ο σιδερίτης: Τα είδη, οι διαφορές και γιατί δεν έχουν ίδια γεύση

Στην Ελλάδα, όταν λέμε τσάι του βουνού, συχνά εννοούμε ένα φυτό. Στην πραγματικότητα όμως, μιλάμε για ένα ολόκληρο βοτανικό σύμπαν. Το γένος Sideritis, της οικογένειας Lamiaceae περιλαμβάνει δεκάδες είδη διεθνώς, με την Ελλάδα να φιλοξενεί περίπου 17 αυτοφυή taxa, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά των ορεινών οικοσυστημάτων της χώρας. Επιστημονικές μελέτες στη βοτανική ταξινομία και τη φυτοχημεία δείχνουν ότι η διαφοροποίηση ανάμεσα στα είδη και δεν είναι μόνο μορφολογική αλλά και γευστική.

Τα τελευταία χρόνια, επιστημονικά περιοδικά όπως τα Molecules, Journal of Food Composition and Analysis και Industrial Crops & Products έχουν επανεξετάσει τις ελληνικές ποικιλίες σιδερίτη, αναλύοντας τα αιθέρια έλαια, τα φλαβονοειδή και τα φαινολικά οξέα που επηρεάζουν τόσο το άρωμα όσο και την αντιοξειδωτική τους δράση.



