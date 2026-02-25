Osteria Greca: Farm to table κουζίνα μέσα σε ένα ιστορικό οινοποιείο στην Κορινθία
Στον Λαλιώτη Κορινθίας, μέσα στο πέτρινο οινοποιείο της οικογένειας Παπαργυρίου λειτουργεί η Osteria Greca, το εστιατόριο όπου ο σεφ Γιώργος Αντωνέλλος μαγειρεύει σαν να περιμένει κάποιον σπίτι του
Η Osteria Greca στεγάζεται στον πρώτο όροφο του οινοποιείου. Η πέτρα κυριαρχεί στο εξωτερικό, το ξύλο στα έπιπλα και στις επιφάνειες. Γήινα χρώματα παντού, τίποτα θορυβώδες. Τα παράθυρα ανοίγουν και βλέπεις αμπελώνες και ελαιώνες. Υπάρχει κι η walk-in κάβα, εντυπωσιακή, γεμάτη φιάλες τόσο του κτήματος, όσο και αυτές που ο Γιάννης Παπαργυρίου διαλέγει από ταξίδια σε όλο τον κόσμο.
