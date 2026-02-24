Σαρακοστή: Όταν ο περιορισμός γεννά την πιο ενδιαφέρουσα κουζίνα
CANTINA
Η Σαρακοστή είναι ίσως η πιο σύνθετη περίοδος της ελληνικής κουζίνας. Είναι αυτή που ανάγκασε για αιώνες τους μάγειρες να σκεφτούν, να εφεύρουν, να αντισταθούν στη λογική του εύκολου

Υπάρχει μια παρεξήγηση για τη Σαρακοστή που επιμένει να κυκλοφορεί: ότι είναι περίοδος γαστρονομικής φτώχειας. Ότι το τραπέζι «αδειάζει» κι απλώς επιβιώνεις. Η αλήθεια είναι ακριβώς αντίθετη. Η Σαρακοστή είναι ίσως η πιο σύνθετη περίοδος της ελληνικής κουζίνας. Είναι αυτή που ανάγκασε για αιώνες τους μάγειρες να σκεφτούν, να εφεύρουν, να αντισταθούν στη λογική του εύκολου. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε γύρω μας: μια ολόκληρη παράλληλη γαστρονομία, με τη δική της λογική, τα δικά της σύμβολα, τους δικούς της πρωταγωνιστές.

Λαγάνα και ταραμάς

Η λαγάνα δεν είναι απλώς το ψωμί της Καθαράς Δευτέρας. Είναι το μοναδικό ψωμί στην ελληνική παράδοση που φτιάχνεται χωρίς προζύμι, σε ανάμνηση των άζυμων άρτων. Αυτή η «απουσία» δεν είναι ελάττωμα. Είναι ορισμός.
Ο λευκός ταραμάς, 100% αυγά ψαριού, χωρίς χρωστικές παραμένει ο μόνος «σωστός» για όσους ξέρουν.

