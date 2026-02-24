Τα τρόφιμα που φράζουν τον νεροχύτη χωρίς να το καταλάβουμε

Στην πράξη όμως, ορισμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν φράξιμο των σωλήνων, δυσάρεστες οσμές, που οδηγούν σε έξοδα. Ποια τρόφιμα, λοιπόν, δεν πρέπει να καταλήγουν ποτέ στην αποχέτευση και γιατί;