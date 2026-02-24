Σαρακοστιανά τρόφιμα: Το ντουλάπι της νηστείας και πόσο κοστίζει σήμερα για μια 4μελή οικογένεια

Σαρακοστιανά τρόφιμα που αξίζει να υπάρχουν σε κάθε σπίτι: οργανώνουμε το ντουλάπι της νηστείας, τι βάζουμε στο καλάθι του σούπερ μάρκετ και πόσο κοστίζει για μια 4μελή οικογένεια το τραπέζι στη Σαρακοστή.Τα σαρακοστιανά τρόφιμα δεν αλλάζουν μόνο το καθημερινό μενού, αλλά και τον τρόπο που οργανώνεται το ντουλάπι της κουζίνας. Όσπρια, ρύζι, λαδερά και λίγα επιλεγμένα θαλασσινά παίρνουν τον πρώτο ρόλο, ενώ η σωστή προετοιμασία μπορεί να κρατήσει το οικογενειακό τραπέζι ισορροπημένο χωρίς να ξεφεύγει σε κόστος. Σε μια περίοδο όπου οι τιμές των σαρακοστιανών ανεβαίνουν, το ζητούμενο δεν είναι απλώς τι τρώμε στη νηστεία, αλλά πώς στήνουμε ένα πρακτικό και οικονομικό ντουλάπι.Συγκεντρώνουμε τα βασικά σαρακοστιανά τρόφιμα που αξίζει να υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Από τα όσπρια και το ρύζι μέχρι το ταχίνι, τις ελιές και τα απαραίτητα υλικά «ντουλαπιού» που δίνουν ένταση στη γεύση. Υπολογίζουμε, επίσης, ενδεικτικά το εβδομαδιαίο budget για μια τετραμελή οικογένεια, με στόχο ένα τραπέζι απλό, νηστίσιμο και ουσιαστικό.