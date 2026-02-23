Green Goddess Salad: H «θεϊκή», πράσινη σαλάτα που έχει γίνει viral (συνταγή)
Η καταπράσινη σαλάτα, Green Goddess Salad που φτιάχνουν όλοι και υπόσχονται πως δεν είναι μόνο υγιεινή, αλλά και πολύ νόστιμη.
Αν έχετε περάσει έστω και λίγα λεπτά στο TikTok, αποκλείεται να μην την έχετε δει. Ένα καταπράσινο μπολ, όλα ψιλοκομμένα, σχεδόν συμμετρικά, με μια κρεμώδη σάλτσα που δένει όλα τα υλικά μεταξύ τους. Η Green Goddess Salad δεν είναι απλώς άλλη μία διαδικτυακή τάση, είναι από εκείνες τις συνταγές που δοκιμάζετε με επιφύλαξη και τελικά εντάσσετε μόνιμα στο μενού σας.
