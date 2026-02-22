4ο Cantina Academy: Όταν οι Γιάννης Λουκάκης και Αστέριος Σουσούρας δεν μάσησαν τα λόγια τους
CANTINA
4ο Cantina Academy Γιάννης Λουκάκης αστέριος Σούσουρας

4ο Cantina Academy: Όταν οι Γιάννης Λουκάκης και Αστέριος Σουσούρας δεν μάσησαν τα λόγια τους

«Το αν υπάρχει ηθική, νομίζω, ότι είμαστε σε καιρούς που πρέπει να το ρωτήσουμε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας».

4ο Cantina Academy: Όταν οι Γιάννης Λουκάκης και Αστέριος Σουσούρας δεν μάσησαν τα λόγια τους
Στο πάνελ για την πολυπολιτισμικότητα και την ποικιλομορφία στη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης, κατά το 4o Cantina Academy, η συζήτηση μετακινήθηκε από τη θεωρία στην πράξη: «πώς μεταφράζεται στο πιάτο μας» χωρίς να γίνεται «φολκλόρ» ή «τουριστικό προϊόν». Η διευθύντρια σύνταξης του cantinamag.gr Ηλένα Κρητικού έθεσε τις ερωτήσεις και οι chef Γιάννης Λουκάκης και Αστέριος Σούσουρας απάντησαν με την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα που τους χαρακτηρίζει.

Μερικές από τις πιο δυνατές ατάκες που ακούστηκαν στη διάρκεια της συζήτησης αυτής ήταν:

Αστέριος Σούσουρας: «Γιατί στη θυσία της εμπορικότητας η γαστρονομία είναι το πρώτο θύμα».

Γιάννης Λουκάκης: «Και τα χρήματα είναι ναρκωτικό μεγάλο, το ξέρουμε οι περισσότεροι εδώ μέσα».

Αστέριος Σούσουρας:  «Το αν υπάρχει ηθική νομίζω ότι είμαστε σε καιρούς που πρέπει να το ρωτήσουμε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Η ηθική στην ψαροφαγία επιτυγχάνεται μόνο με την καθημερινή εμφύσηση της κουλτούρας σου και της δικής σου ηθικής προέκτασης, πάνω στα υλικά που δουλεύεις.»

