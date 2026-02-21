Bounty all aboard: Το πληθωρικό κρεατάδικο που άλλαξε τον γαστρονομικό χάρτη της Δραπετσώνας

Στο Bounty all aboard, όπου σεφ είναι ο Γιώργος Νησίριος, δίνουν σημασία στους τρεις πυλώνες που κάνουν ένα γεύμα να ξεχωρίζει απ’ όλα τα άλλα. Καλές πρώτες ύλες, νόστιμα και σωστά μαγειρεμένες, και cozy ατμόσφαιρα σε έναν χώρο όπου το service δεν είναι μόνο περιποιητικό, αλλά φροντίζει να κάνει και το ”show” του, με τις κοπές να κόβονται δίπλα απ’ το τραπέζι, και τις φωτιές και τις καυτές πλάκες να τελειώνουν την προετοιμασία του πιάτου μια ανάσα απ’ την καρέκλα σου.