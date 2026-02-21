Bounty all aboard: Το πληθωρικό κρεατάδικο που άλλαξε τον γαστρονομικό χάρτη της Δραπετσώνας
Bounty all aboard: Το πληθωρικό κρεατάδικο που άλλαξε τον γαστρονομικό χάρτη της Δραπετσώνας
Ένα μαγαζί που αξίζει να επισκευθείς για τις κοπές του, τα κρεατικά του που ψήνονται σωστά και με μεράκι, τις μεγάλες μερίδες και τον γευστικό και ποικιλόμορφο κατάλογο.
Ένα μαγαζί που αξίζει να επισκευθείς για τις κοπές του, τα κρεατικά του που ψήνονται σωστά και με μεράκι, τις μεγάλες μερίδες και τον γευστικό και ποικιλόμορφο κατάλογο.
Στο Bounty all aboard, όπου σεφ είναι ο Γιώργος Νησίριος, δίνουν σημασία στους τρεις πυλώνες που κάνουν ένα γεύμα να ξεχωρίζει απ’ όλα τα άλλα. Καλές πρώτες ύλες, νόστιμα και σωστά μαγειρεμένες, και cozy ατμόσφαιρα σε έναν χώρο όπου το service δεν είναι μόνο περιποιητικό, αλλά φροντίζει να κάνει και το ”show” του, με τις κοπές να κόβονται δίπλα απ’ το τραπέζι, και τις φωτιές και τις καυτές πλάκες να τελειώνουν την προετοιμασία του πιάτου μια ανάσα απ’ την καρέκλα σου.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα