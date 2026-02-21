Ο ελληνικός καφές επιστρέφει: η γεύση της νοσταλγίας στο φλιτζάνι
Ο ελληνικός καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα ρόφημα∙ είναι μια καθημερινή τελετουργία που κουβαλά μνήμη. Η μυρωδιά του που ανεβαίνει αργά από το μπρίκι, ο χρόνος της χόβολης, η αναμονή μέχρι να γίνει το καϊμάκι — όλα συνθέτουν μια εμπειρία που πολλοί θυμούνται από παιδιά: εικόνες από τον παππού, το καφενείο του χωριού, οικογενειακές επισκέψεις. Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα κυριαρχεί, η επιστροφή στον ελληνικό καφέ μοιάζει με μικρή πράξη αντίστασης: μια υπενθύμιση ότι η απόλαυση μπορεί να απαιτεί χρόνο.
Το νέο τεύχος του Cantina, αφιερωμένο στη γεύση της νοσταλγίας, αναδεικνύει αυτή τη διάσταση μέσα από έρευνα για τη σχέση των Ελλήνων με τον ελληνικό καφέ. Η αναβίωση της χόβολης, σε σπίτια και σύγχρονους χώρους εστίασης, δείχνει πως η νοσταλγία δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά λειτουργεί ως γέφυρα προς μια πιο συνειδητή καθημερινότητα. Γιατί τελικά, μέσα σε ένα φλιτζάνι καφέ, χωρούν ιστορίες, συνήθειες και στιγμές που συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε.
