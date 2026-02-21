Πόσο κρέας «χωράει» σε μια ισορροπημένη διατροφή
Πόσο κρέας «χωράει» σε μια ισορροπημένη διατροφή
Γύρω από την κατανάλωση κρέατος συχνά χτίζεται μια συζήτηση γεμάτη ενοχές. «Επιτρέπεται;», «κάνω λάθος;», «αν φάω ένα λουκάνικο ή μπέικον θα χαλάσει η προσπάθεια;»
Η ισορροπημένη διατροφή δεν χτίζεται από «τέλειες» επιλογές. Χτίζεται από τις καθημερινές πρακτικές που, αθροιστικά, διαμορφώνουν τη συνολική εικόνα. Οι συνήθειες αλλάζουν πιο εύκολα όταν ενισχύουμε αυτό που θέλουμε να επαναλαμβάνεται, με αποτέλεσμα η προσοχή να μετατοπίζεται φυσικά όχι σε «απαγορεύσεις», αλλά σε επιλογές που αξίζει να υπάρχουν πιο συχνά.
Η Ιωάννα Κυπρίου, Health & Wellness Coach, αναλύει στο Cantina πώς χτίζεται η ισορροπία χωρίς ενοχές.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Η Ιωάννα Κυπρίου, Health & Wellness Coach, αναλύει στο Cantina πώς χτίζεται η ισορροπία χωρίς ενοχές.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα