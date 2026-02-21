Πόσο κρέας «χωράει» σε μια ισορροπημένη διατροφή

Η ισορροπημένη διατροφή δεν χτίζεται από «τέλειες» επιλογές. Χτίζεται από τις καθημερινές πρακτικές που, αθροιστικά, διαμορφώνουν τη συνολική εικόνα. Οι συνήθειες αλλάζουν πιο εύκολα όταν ενισχύουμε αυτό που θέλουμε να επαναλαμβάνεται, με αποτέλεσμα η προσοχή να μετατοπίζεται φυσικά όχι σε «απαγορεύσεις», αλλά σε επιλογές που αξίζει να υπάρχουν πιο συχνά.

Η Ιωάννα Κυπρίου, Health & Wellness Coach, αναλύει στο Cantina πώς χτίζεται η ισορροπία χωρίς ενοχές.