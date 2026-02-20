Τα πιο νόστιμα πιάτα της ευρωπαϊκής κουζίνας, εύκολα και απλά - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Τα πιο νόστιμα πιάτα της ευρωπαϊκής κουζίνας, εύκολα και απλά - Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Φινλανδική μηλόπιτα, Κασουλέ, Ισπανική τορτίγια, Αγγλικό πρωινό, σκανδιναβικά κεφτεδάκια, και Ιταλική σούπα μινεστρόνε θα φτιάξουμε αυτό το Σαββατοκύριακο για να πάρουμε γερή δόση από ευρωπαϊκή νοστιμιά
Τα σκανδιναβικά κεφτεδάκια αρέσουν σε όλους, γιατί συνδυάζουν αρμονικά χοιρινό και μοσχαρίσιο κιμά με ελαφριά καρυκεύματα, ενώ σερβίρονται απαραιτήτως με σάλτσα. Ιδανικά τα φτιάχνουμε με 2 μέρη μοσχαρίσιου κιμά και 1 μέρος χοιρινού, ώστε να πάρουμε κεφτεδάκια με μεστή γεύση και απαλή υφή.
