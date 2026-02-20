Καβουρμάς, μπάμπω και γηγενείς ποικιλίες: Ταξίδι στην κουζίνα του Έβρου

Σε μια αυλή στο Σουφλί, δίπλα σε ένα καζάνι που σιγοβράζει από τα χαράματα, η μυρωδιά του κρέατος μπλέκεται με κανέλα, κύμινο και καμένο ξύλο. Το τσίπουρο αχνίζει σε πήλινο ποτήρι. Εδώ, το φαγητό δεν είναι τάση. Είναι τρόπος ζωής. Ο Έβρος μυρίζει χειμώνα, υπομονή και μνήμη. Είναι ένας τόπος 840 χιλιόμετρα από την Αθήνα, που δεν νιώθει την ανάγκη να εξηγηθεί σε κανέναν.Η κουζίνα αυτής της γωνιάς δεν φτιάχτηκε για να εντυπωσιάσει. Φτιάχτηκε για να επιβιώσει. Σε ένα μέρος, όπου ο χειμώνας έρχεται γρήγορα και μένει πολύ, η τέχνη της συντήρησης ήταν υπόθεση ζωής. Πάστωμα, κάπνισμα, φύλαξη στη γλίνα. Από αυτή την ανάγκη γεννήθηκαν τα δύο πιο εμβληματικά εδέσματα του Έβρου: ο καβουρμάς και η μπάμπω.