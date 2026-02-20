Καβουρμάς, μπάμπω και γηγενείς ποικιλίες: Ταξίδι στην κουζίνα του Έβρου
Η ακριτική γη κρύβει την κουζίνα του Έβρου, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιμένεις
Σε μια αυλή στο Σουφλί, δίπλα σε ένα καζάνι που σιγοβράζει από τα χαράματα, η μυρωδιά του κρέατος μπλέκεται με κανέλα, κύμινο και καμένο ξύλο. Το τσίπουρο αχνίζει σε πήλινο ποτήρι. Εδώ, το φαγητό δεν είναι τάση. Είναι τρόπος ζωής. Ο Έβρος μυρίζει χειμώνα, υπομονή και μνήμη. Είναι ένας τόπος 840 χιλιόμετρα από την Αθήνα, που δεν νιώθει την ανάγκη να εξηγηθεί σε κανέναν.
Η κουζίνα αυτής της γωνιάς δεν φτιάχτηκε για να εντυπωσιάσει. Φτιάχτηκε για να επιβιώσει. Σε ένα μέρος, όπου ο χειμώνας έρχεται γρήγορα και μένει πολύ, η τέχνη της συντήρησης ήταν υπόθεση ζωής. Πάστωμα, κάπνισμα, φύλαξη στη γλίνα. Από αυτή την ανάγκη γεννήθηκαν τα δύο πιο εμβληματικά εδέσματα του Έβρου: ο καβουρμάς και η μπάμπω.
