Το μενού της Καθαράς Δευτέρας: Σουπιές κοκκινιστές με μαυρομάτικα και λιαστές ντομάτες
Κάθε Δευτέρα η ομάδα του Cantina σάς δίνει ιδέες για να φτιάξετε το μενού της εβδομάδας με τους πιο νόστιμους συνδυασμούς
Το μενού από 23/2 έως 1/3
Δευτέρα 23/2 – Καθαρά Δευτέρα
Σουπιές κοκκινιστές με μαυρομάτικα φασόλια, μάραθο και λιαστές ντομάτες
Οι σουπιές ταιριάζουν άψογα με τα μαυρομάτικα φασόλια. Σε αυτή τη συνταγή συνδυάζονται με διάφορα λαχανικά και μας δίνουν ένα πιάτο πλούσιο σε πρωτεΐνη, ιδανικό για περιόδους νηστείας.
