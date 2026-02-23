Το μενού της Καθαράς Δευτέρας: Σουπιές κοκκινιστές με μαυρομάτικα και λιαστές ντομάτες
CANTINA
Τραπέζι Καθαράς Δευτέρας Καθαρά Δευτέρα Μενού εβδομάδας

Το μενού της Καθαράς Δευτέρας: Σουπιές κοκκινιστές με μαυρομάτικα και λιαστές ντομάτες

Κάθε Δευτέρα η ομάδα του Cantina σάς δίνει ιδέες για να φτιάξετε το μενού της εβδομάδας με τους πιο νόστιμους συνδυασμούς

Το μενού της Καθαράς Δευτέρας: Σουπιές κοκκινιστές με μαυρομάτικα και λιαστές ντομάτες
Το μενού από 23/2 έως 1/3

Δευτέρα 23/2 – Καθαρά Δευτέρα

Σουπιές κοκκινιστές με μαυρομάτικα φασόλια, μάραθο και λιαστές ντομάτες
Οι σουπιές ταιριάζουν άψογα με τα μαυρομάτικα φασόλια. Σε αυτή τη συνταγή συνδυάζονται με διάφορα λαχανικά και μας δίνουν ένα πιάτο πλούσιο σε πρωτεΐνη, ιδανικό για περιόδους νηστείας.

