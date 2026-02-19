Agrios: Μια μοντέρνα κρεατοταβέρνα που αγαπάει τα τηγάνια και τις σχάρες

Στη γειτονιά που εξακολουθούμε, με μια μικρή νοσταλγία, να λέμε «Χίλτον», ένα νέο στέκι κάνει θόρυβο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το Agrios βάζει τις σχάρες την φωτιά και τις σούβλες στα κάρβουνα χωρίς να προσπαθεί να μιμηθεί τις παλιές κρεατοταβέρνες, αλλά να τις μεταφράσει στο σήμερα.

Η πρώτη εικόνα λειτουργεί σαν υπόσχεση: μια μεγάλη τζαμαρία που αφήνει τον δρόμο να μπει μέσα, βαριά υλικά, μεταλλικές λεπτομέρειες και μια αισθητική που παραπέμπει περισσότερο σε σύγχρονο ατελιέ παρά σε ταβέρνα. Η πόρτα ανοίγει και σε «ρουφάει» ένα φωτεινό σκηνικό που βάζει κατευθείαν στην κουζίνα.

Εκεί όπου ο Γιάννης Κουστένης, ο άνθρωπος πίσω από την περσόνα που ενέπνευσε το όνομα θα λέγαμε, δίνει μια καθημερινή παράσταση με μπαλτάδες, ψυγεία και σχάρες σε πρώτο πλάνο.



