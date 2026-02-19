Αντίστροφη μέτρηση για την Καθαρά Δευτέρα: 12 σαρακοστιανοί ουζομεζέδες για την παρέα, μετά τον χαρταετό
Σαρακοστιανοί ουζομεζέδες για την Καθαρά Δευτέρα με αλοιφές, θαλασσινά και εύκολους ιδέες. Δείτε 12 ιδέες για το τραπέζι, μετά τον χαρταετό.
Μετά τον χαρταετό, το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας στρώνεται χαλαρά, με μικρά πιάτα στη μέση και γεύσεις που τρώγονται με το χέρι. Σαρακοστιανοί ουζομεζέδες, θαλασσινά, αλοιφές και τηγανητά λαχανικά δημιουργούν ένα παρεΐστικο σκηνικό, χωρίς επιτήδευση. Συγκεντρώσαμε ιδέες για μεζεδάκια που θυμίζουν ουζερί και ταιριάζουν ιδανικά με λαγάνα, κουβέντα και ένα ποτήρι ούζο ή τσίπουρο.
