Γεύση νοσταλγίας με 60 συνταγές και ρετρό γλυκά που μας μεγάλωσαν

Η γεύση έχει μνήμη. Και η μνήμη, όταν περνά από το τραπέζι, γίνεται νοσταλγία. Το νέο τεύχος του Cantina είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτή τη βαθιά, σχεδόν σωματική ανάγκη επιστροφής: στις γεύσεις που μας μεγάλωσαν, στα πιάτα που γέμιζαν τα κυριακάτικα τραπέζια, στα γλυκά των ζαχαροπλαστείων που κοιτούσαμε με ανυπομονησία πίσω από τη βιτρίνα.

νοσταλγία δεν είναι απλώς μια συναισθηματική αναπόληση. Σήμερα αποτελεί την νούμερο ένα παγκόσμια γαστρονομική τάση. Είναι η στροφή προς το «πραγματικό» φαγητό, προς τις αυθεντικές πρώτες ύλες, προς τις γεύσεις που κουβαλούν ιστορίες. Το Cantina, πάντα με σύγχρονη ματιά, διερευνά πώς μεταφράζεται αυτή η τάση στην καθημερινότητά μας: ποια είναι τα «νοσταλγικά» φαγητά και ποτά; Πώς επανέρχονται στο σπίτι, στο εστιατόριο, στο design, στο κρασί, ακόμη και στα social media;



