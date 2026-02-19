Γεύση νοσταλγίας με 60 συνταγές και ρετρό γλυκά που μας μεγάλωσαν
Γεύση νοσταλγίας με 60 συνταγές και ρετρό γλυκά που μας μεγάλωσαν
Η νοσταλγία δεν είναι απλώς μια συναισθηματική αναπόληση. Σήμερα αποτελεί την νούμερο ένα παγκόσμια γαστρονομική τάση.
Η γεύση έχει μνήμη. Και η μνήμη, όταν περνά από το τραπέζι, γίνεται νοσταλγία. Το νέο τεύχος του Cantina είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτή τη βαθιά, σχεδόν σωματική ανάγκη επιστροφής: στις γεύσεις που μας μεγάλωσαν, στα πιάτα που γέμιζαν τα κυριακάτικα τραπέζια, στα γλυκά των ζαχαροπλαστείων που κοιτούσαμε με ανυπομονησία πίσω από τη βιτρίνα.
Η νοσταλγία δεν είναι απλώς μια συναισθηματική αναπόληση. Σήμερα αποτελεί την νούμερο ένα παγκόσμια γαστρονομική τάση. Είναι η στροφή προς το «πραγματικό» φαγητό, προς τις αυθεντικές πρώτες ύλες, προς τις γεύσεις που κουβαλούν ιστορίες. Το Cantina, πάντα με σύγχρονη ματιά, διερευνά πώς μεταφράζεται αυτή η τάση στην καθημερινότητά μας: ποια είναι τα «νοσταλγικά» φαγητά και ποτά; Πώς επανέρχονται στο σπίτι, στο εστιατόριο, στο design, στο κρασί, ακόμη και στα social media;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα