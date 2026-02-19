ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γεύση νοσταλγίας με 60 συνταγές και ρετρό γλυκά που μας μεγάλωσαν

Η νοσταλγία δεν είναι απλώς μια συναισθηματική αναπόληση. Σήμερα αποτελεί την νούμερο ένα παγκόσμια γαστρονομική τάση. 

Η γεύση έχει μνήμη. Και η μνήμη, όταν περνά από το τραπέζι, γίνεται νοσταλγία. Το νέο τεύχος του Cantina είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτή τη βαθιά, σχεδόν σωματική ανάγκη επιστροφής: στις γεύσεις που μας μεγάλωσαν, στα πιάτα που γέμιζαν τα κυριακάτικα τραπέζια, στα γλυκά των ζαχαροπλαστείων που κοιτούσαμε με ανυπομονησία πίσω από τη βιτρίνα.

Η νοσταλγία δεν είναι απλώς μια συναισθηματική αναπόληση. Σήμερα αποτελεί την νούμερο ένα παγκόσμια γαστρονομική τάση. Είναι η στροφή προς το «πραγματικό» φαγητό, προς τις αυθεντικές πρώτες ύλες, προς τις γεύσεις που κουβαλούν ιστορίες. Το Cantina, πάντα με σύγχρονη ματιά, διερευνά πώς μεταφράζεται αυτή η τάση στην καθημερινότητά μας: ποια είναι τα «νοσταλγικά» φαγητά και ποτά; Πώς επανέρχονται στο σπίτι, στο εστιατόριο, στο design, στο κρασί, ακόμη και στα social media;

