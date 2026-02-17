Ζήσης Βαβαλίδης: «Δεν είναι όλα τα χωράφια κατάλληλα για όλες τις ποικιλίες»

Τη φιλοσοφία και τον αυστηρό προγραμματισμό πίσω από την παραγωγή της βιομηχανικής ντομάτας ανέλυσε ο Ζήσης Βαβαλίδης, Διευθυντής Παραγωγής της Τομάτα Γκρέκα, κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Προϊόντα της παράδοσης και της καινοτομίας: Παραγωγοί και παραγωγή», στο πλαίσιο του, που διοργανώνεται από τοκαι τοσε συνεργασία με την, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».