Ζήσης Βαβαλίδης: «Δεν είναι όλα τα χωράφια κατάλληλα για όλες τις ποικιλίες»
Ζήσης Βαβαλίδης: «Δεν είναι όλα τα χωράφια κατάλληλα για όλες τις ποικιλίες»
Η διαδικασία ξεκινά από την επιλογή του χωραφιού και των κατάλληλων υβριδίων: «Δεν είναι όλα τα χωράφια κατάλληλα για όλες τις ποικιλίες ντομάτας».
Τη φιλοσοφία και τον αυστηρό προγραμματισμό πίσω από την παραγωγή της βιομηχανικής ντομάτας ανέλυσε ο Ζήσης Βαβαλίδης, Διευθυντής Παραγωγής της Τομάτα Γκρέκα, κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Προϊόντα της παράδοσης και της καινοτομίας: Παραγωγοί και παραγωγή», στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα