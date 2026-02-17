Ζήσης Μανώσης: «Η επιτυχία ξεκινά από την ποιότητα και χτίζεται συλλογικά»
Ζήσης Μανώσης: «Η επιτυχία ξεκινά από την ποιότητα και χτίζεται συλλογικά»
Η αφετηρία, όπως εξήγησε, δεν ήταν μια μεμονωμένη καινοτομία αλλά ένα σύνολο αρχών που λειτούργησαν ως πυξίδα ανάπτυξης.
«Η επιτυχία ξεκινά από την ποιότητα και χτίζεται συλλογικά», δήλωσε ο Ζήσης Μανώσης, CEO της Zeus Kiwi, κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Προϊόντα της παράδοσης και της καινοτομίας: Παραγωγοί και παραγωγή», στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
