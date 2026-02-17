Teresa Garcia Lopez: Διπλή απειλή και διπλή πρόκληση για τη μεσογειακή γεωργία η κλιματική αλλαγή
Όλα όσα ανέφερε η Teresa Garcia Lopez, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα, κατά την ομιλία της στο 4ο Cantina Academy, στη Θεσσαλονίκη.
«Η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει ριζικά το τοπίο της μεσογειακής γεωργίας. Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένες επιπτώσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά, αλλά για μια σύνθετη πραγματικότητα όπου διαφορετικά προβλήματα αποδεικνύονται αλληλένδετα» ανέφερε η Teresa Garcia Lopez, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα, κατά την ομιλία της στο 4ο Cantina Academy, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
