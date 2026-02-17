Βασιλική Αδαμίδου: Το Lidl House είναι το εθνικό hub γαστρονομίας
Το Lidl House, το εθνικό hub γαστρονομίας, παρουσίασε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας Lidl Ελλάς, κατά την ομιλία της στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός εθνικού hub που θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση των πολιτών με το φαγητό. Το «Lidl House» δεν αποτελεί απλώς έναν εταιρικό χώρο δράσεων, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό διαλόγου, εκπαίδευσης και βιωματικής εμπειρίας.
