Cobi Bitton: «Η αναγέννηση της γεωργίας μετατρέπει τη γαστρονομία σε μοχλό ανανέωσης του αγροδιατροφικού τομέα»

Η εισήγησή του εστίασε στο χάσμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ αγροτικής παραγωγής και σύγχρονης γαστρονομικής κουλτούρας. Από τη μία πλευρά, η γεωργία αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η απομάκρυνση των νέων από το επάγγελμα και η αντίληψη της γεωργίας ως ξεπερασμένης δραστηριότητας. Από την άλλη, η παγκόσμια γαστρονομική σκηνή αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, μέσα από φεστιβάλ, καινοτομία, τεχνολογία τροφίμων και τουρισμό που βασίζεται στην αυθεντικότητα των προϊόντων και των τόπων προέλευσης.