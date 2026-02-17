Cobi Bitton: «Η αναγέννηση της γεωργίας μετατρέπει τη γαστρονομία σε μοχλό ανανέωσης του αγροδιατροφικού τομέα»
Cobi Bitton: «Η αναγέννηση της γεωργίας μετατρέπει τη γαστρονομία σε μοχλό ανανέωσης του αγροδιατροφικού τομέα»
«Η γαστρονομία μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικός καταλύτης» ανέφερε ο Cobi Bitton, Ecosystem Builder, Connector Cross-Border Growth & Partnerships expert
Η εισήγησή του εστίασε στο χάσμα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ αγροτικής παραγωγής και σύγχρονης γαστρονομικής κουλτούρας. Από τη μία πλευρά, η γεωργία αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η απομάκρυνση των νέων από το επάγγελμα και η αντίληψη της γεωργίας ως ξεπερασμένης δραστηριότητας. Από την άλλη, η παγκόσμια γαστρονομική σκηνή αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, μέσα από φεστιβάλ, καινοτομία, τεχνολογία τροφίμων και τουρισμό που βασίζεται στην αυθεντικότητα των προϊόντων και των τόπων προέλευσης.
