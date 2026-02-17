Κική Ζηνοβιάδου: «Η γαστρονομία δεν είναι μόνο παράδοση, είναι εργαλείο εξωστρέφειας & πολιτιστικής προβολής»
Η Κοσμήτορας κατέληξε: «Δεν είναι πλέον η τροφή μόνο οι θερμίδες, είναι μια εμπειρία, είναι μια κουλτούρα και τα ψηφιακά μέσα μπορούν να βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι».
«Η γαστρονομία δεν είναι μόνο παράδοση, είναι εργαλείο εξωστρέφειας και πολιτιστικής προβολής» ανέφερε η Κοσμήτορας του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Κική Ζηνοβιάδου, κατά την ομιλία της στο πάνελ με αντικείμενο «Η γαστρονομία στην εκπαίδευση, ως εργαλείο πολιτισμού και εξαγωγική δύναμη» στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
